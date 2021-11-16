أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الشوط الأول من مباراة فيتنام متقدمًا بهدف دون مقابل، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

صالح الشهري لا يستسلم

ونجح صالح الشهري في إحراز الهدف الوحيد للأخضر من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة الـ32، بعد تمريرة عرضية متقنة من اللاعب فهد المولد.

وجاء ذلك ردًا على الفرصة السهلة التي أهدرها اللاعب الشهري في بداية المباراة.

المنتخب السعودي في الصدارة

الأخضر يتواجد في الصدارة برصيد 13 نقطة في المجموعة الثانية بالتصفيات ويحتاج إلى الفوز للاقتراب شيئًا فشيئًا من التأهل لمونديال قطر 2022.