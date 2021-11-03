قال عمر المهنا رئيس لجنة الحكام سابقًا بالاتحاد السعودي لكرة القدم: إن الهلال والنصر كانا أكثر فريقين استفادا من أخطاء التحكيم خلال فترة رئاسته للجنة الحكام.

عمر المهنا: خلال فترة رئاستي للجنة الحكام أكثر الفرق استفادت من التحكيم هما فريقي الهلال والنصر. #رياضة_سكوب pic.twitter.com/JAgGjOIIM8

— رياضة سكوب (@RiyadahScoop) November 3, 2021

وتحدث رئيس لجنة الحكام السابق قائلًا لـ برنامج “رياضة سكوب” قائلًا: “الهلال والنصر استفادا من أخطاء التحكيم في عهد رئاستي للجنة، بالطبع الأخطاء غير مقصودة لكنهما أكثر الفرق استفادة”.

عمر المهنا يعترف !

وأضاف رئيس لجنة الحكام السابق: “أعترف أنني أخطأت في قرار ركلة جزاء إليكاتو لاعب الهلال السابق في مباراة النصر، كانت ركلة جزاء ولم أُوفق واحتسبها”.

سبب هبوط الوحدة قبل 10 سنوات !

وتابع: “في موسم 2010/ 2011 عندما هبط الوحدة لـ دوري الدرجة الأولى بسبب خصم 3 نقاط منه، كان بسبب تأخرهم عن حضور مباراة التعاون ضميري يشعر بالراحة لأن القرار الذي اتخذته بشأن الوحدة كان سليمًا”.