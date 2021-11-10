حذر وائل الذياب، مدير المواصفات الكهربائية والإلكترونية بهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، من توصيل المدفأة بالتوصيلة الكهربائية.

فيديو | هيئة المواصفات والمقاييس والجودة:

نحذر من توصيل "المدفأة" بالتوصيلة الكهربائية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/hLx3LADndk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 9, 2021

معلومات مغلوطة:

كما شدد خلال لقائه مع نشرة النهار المذاع على قناة الإخبارية، على ضرورة ألا ننساق خلف المقاطع المنتشرة حاليًّا ومعلوماتها المغلوطة، مضيفًا أنها معلومات وممارسات مغلوطة، مؤكدًا أنه يجب ألا نستقي معلوماتنا حول طريقة استخدام الأجهزة الكهربائية من غير المختصين في مجال المواصفات.

3 ملاحظات:

وأضاف أن هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، لديها 3 ملاحظات على المقاطع التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول المدفأة أولها أن المدفأة لا يمكن توصيلها على التوصيلة الكهربائية، وهذا ما نصت عليه المواصفات القياسية السعودية، وكذلك تجميل التوصيلات الكهربائية فوق طاقتها، وحذر من توصيل المدافئ مع التوصيلات الكهربائية، والمغالطة الثالثة هي الاختبارات العشوائية التي يجريها بعض مشاهير السوشيال ميديا.