وجهت جماهير نادي النصر، عبارات الثناء والشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، وذلك بعد الإعلان عن رفع شكوى ضد المسيئين لجماهير النادي خلال الفترة الأخيرة.

تصرف سليم من إدارة النصر:

وقال الإعلامي عبدالله بن زنان المتحدث السابق باسم النادي عبر “تويتر” : كفو بيض الله وجيهكم.

وأشادت الجماهير بالتحرك السريع من قبل إدارة النادي ردًّا على المقطع المسيء بحق جمهور العالمي الذي تم تداوله بقوة عبر تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكد جمهور العالمي على أن هذه الخطوة إيجابية لحماية حقوق جمهور النادي ومنع أي شخص من محاولة الإساءة مجددًا للجماهير مستقبلًا.

نص بيان العالمي:

وجاء بيان النادي كالتالي عبر حسابه في “تويتر”: “رفعت إدارة النادي شكوى إلى الجهات الرسمية تجاه مغردين أساؤوا إساءات كبيرة لجماهير النصر، وتؤكد إدارة النادي أنها ستتعامل بحزم في هذه القضية أو أي تصرف آخر مسيء يمس نادي النصر وجماهيره الغالية”.

وكان مسلي آل معمر رئيس النادي عقب على البيان قائلًا: “رغم ثقتي التامة في تميز جهات الرصد لكل ما يشق اللُحمة الوطنية ويثير الرأي العام إلا أننا قدمنا أيضًا شكوى رسمية ضد المغردين الذين أساؤوا جماهير النصر تُقدر بالملايين ولا نقبل الإساءة لأي منهم، كيف لا وهناك منهم قامات كبيرة يكرمون عما ورد في المقطع المؤسف”.