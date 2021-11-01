حرصت فئات عريضة من جماهير نادي النصر على تهنئة النجم ماجد عبدالله أسطورة النصر والكرة السعودية بعيد ميلاده الـ62 الذي يوافق اليوم الاثنين.

بطل ⁧#كأس_آسيا⁩ 🏆 🏆

التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 🟢

قائد الأخضر في مونديال 94 ©️

كل عام وهداف المنتخب التاريخي ⁦@M_Abdullah_9⁩ بخير 🥳 🎂 pic.twitter.com/EbuANA2bWA — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 1, 2021

ووُلد ماجد في الأول من نوفمبر من عام 1959 في مدينة جدة، ولعب مع الفريق الكروي الأول بنادي النصر من عام 1977 حتى عام 1998 وشارك مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم خلال الفترة من 1977 حتى عام 1994.

ووجه جمهور النصر عبارات التهنئة والثناء لـ ماجد مشيدين بقدراته الفنية المتميزة وأخلاقه العالية التي أظهرها في الملاعب وخارجها طوال مسيرة مميزة امتدت لمدة 21 سنة.

إنجازات ماجد عبدالله

وخلال 21 عامًا حقق ماجد 7 ألقاب مع النصر ولقبين في بطولة كأس أمم آسيا مع منتخب السعودية كما شارك في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية مع الأخضر.

أسطورة النصر يطلب دعم النادي

جدير بالذكر أن ماجد عبدالله أكد على أن النصر بحاجة للدعم خلال الفترة المقبلة، من أجل العودة إلى الانتصارات مرة أخرى.

وعلق نجم الكرة السعودية على بداية النصر المتذبذبة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “من الطبيعي أن يمر أي فريق بمثل هذه العثرات في البداية”.