يقدم الفريق الكروي الأول بنادي النصر مستويات فنية غير جيدة، وذلك بعد إقصائه من نصف نهائي دوري أبطال آسيا في أكتوبر الماضي.

مشاريبوف وأنسيلمو لم يُسعفا النصر

الفريق كان أجرى مجموعة من التغييرات على عناصر الفريق الكروي الأول انتهت برحيل كل من البرازيلي بيتروس والمغربي نور الدين أمرابط.

سبب رحيل أمرابط

وكان أمرابط رحل بالمجان إلى نادي آيك آثينا اليوناني بعدما رفضت إدارة مسلي آل معمر تجديد العقد له وقيد اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف بدلًا منه.

ويرى جمهور العالمي أن رحيل بيتروس وأمرابط أضر بالفريق خاصة أن البرازيلي أنسيلمو الذي قُيد بدلًا من بيتروس لم يظهر حتى الآن مع الفريق الأول ولم يقدم أوراق اعتماده.

كذلك اللاعب مشاريبوف لم ينجح في الظهور بالمباريات الكبرى لنادي النصر أبرزها مباراة الهلال في دوري أبطال آسيا والشباب في الدوري السعودي.

يذكر أن أحد جماهير العالمي كان أبدى حزنه لـ رحيل أمرابط عن الفريق وذلك أثناء تعليق الناقد الرياضي خالد القحطاني على سؤاله بخصوص افتقاد أصفر العاصمة لـ أمرابط في الجبهة اليمنى للنادي.