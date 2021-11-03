انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الرائد ضد الطائي في افتتاح منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم الفريق الريداوي بهدف دون رد.

⚽️🎥 د26’ شاهد الهدف الأول للرائد عن طريق " رينيه سانتوس ".#الرائد_الطائي pic.twitter.com/JQa7p8aJlE — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) November 3, 2021

الرائد يتقدم بهدف رينيه سانتوس

وبدأت مباراة الرائد ضد الطائي المقامة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، وسط ضغط كبير من الفريقين لتسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في خطف الثلاث نقاط.

وظل التعادل السلبي سائدًا حتى الدقيقة 26، قبل أن ينجح رينيه سانتوس في هز الشباك برأسية رائعة من عرضية من كرة ثابتة، وانتفض الفريقان بعد الهدف بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن لم تنجح محاولاتهما، لينتهي الشوط الأول بتأخر الطائي.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، فيما يقع الطائي في المركز الـ15 وقبل الأخير بـ7 نقاط.