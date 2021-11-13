يُركز مجلس إدارة نادي النصر خلال الفترة الحالية على تجديد عقود 3 من لاعبي الفريق الكروي الأول نظرًا للاحتياج الفني لهم.

ورغم ما يمر به العالمي من تراجع في المستوى الفني ووجود تغييرات إدارية، لكن إدارة مسلي آل معمر ترغب في تجديد عقود كل من المدافع عبدالله مادو ولاعبي الوسط عبدالله الخيبري ومختار علي.

النصر يتحرك لتجديد عقود نجومه الـ3

ويأتي ذلك بسبب إصابة أنسيلمو لاعب الوحدة المعار إلى العالمي والذي لم ينجح في الإقناع فنيًا حتى الآن بالإضافة إلى ضرورة الإبقاء على المدافع مادو وذلك بسبب وجود نية من إدارة مسلي آل معمر للاستغناء عن خدمات المدافع الأرجنتيني فونيس موري الذي لم ينجح في الإقناع فنيًا حتى الآن.

وكان أصفر العاصمة جدد عقد اللاعب سلطان الغنام ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بالفترة الأخيرة.

وبسبب التراجع في نتائج الفريق الكروي الأول، فقد قررت إدارة النادي إقالة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل وقبول استقالة حسين عبدالغني من منصب المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي.

آخر بيان من النصر

يذكر أن آخر بيان أصدرته إدارة العالمي كان يوم الأربعاء الماضي، وجاء في نصه هو أن النادي لم يفوض أي وكيل أعمال لمدرب أو لاعب للتفاوض مع آخرين باسم النادي، وأضاف النادي في بيانه أن هذا الأمر يؤثر سلبًا على سمعة الفريق سواء في السعودية أو خارجها”.