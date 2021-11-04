خيّب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، آمال جماهيره منذ بداية الموسم الحالي بالابتعاد تدريجيًّا عن المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة للإقصاء من دوري أبطال آسيا على يد الجار نادي الهلال.

عبدالله فلاته: #النصر أخطأ باقالة المدرب وابعاد بيتروس والتعاقد مع انسيلمو .. الأخطاء تتكرر

تركي الغامدي : الأهم أن يستفيد النصر من فترة التوقف ولا يكملوها بالبيانات .. اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIPhttps://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/2IpkRK5s5i — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 12, 2021

تغييرات بالجملة في النصر:

وبسبب التراجع في نتائج الفريق الكروي الأول، فقد قررت إدارة النادي إقالة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل وقبول استقالة حسين عبدالغني من منصب المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي.

4 أخطاء مؤثرة !

وكشف الناقد الرياضي عبدالله فلاتة 4 أخطاء للعالمي وقع فيها مجلس إدارته برئاسة مسلي آل معمر خلال الفترة الأخيرة.

وتحدث فلاته قائلًا: “4 أخطاء أثروا سلبًا على الفريق وهم إقالة بيدرو إيمانويل وإبعاد بيتروس والتعاقد مع أنسيلمو غير مفيد فنيًّا، والرابع هو من ينشر بيانات النصر بهذه الطريقة، أعتقد أنها يجب أن تُعرض في البداية على مسلي آل معمر كونه رجلًا إعلاميًّا لأن محتواه غير مناسب”.

يذكر أن آخر بيان أصدرته إدارة العالمي كان يوم الأربعاء الماضي، وجاء في نصه هو أن النادي لم يفوض أي وكيل أعمال لمدرب أو لاعب للتفاوض مع آخرين باسم النادي، وأضاف النادي في بيانه أن هذا الأمر يؤثر سلبًا على سمعة الفريق سواء في السعودية أو خارجها”.