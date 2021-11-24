كشف مقطع فيديو متداول للاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر سابقًا، السبب وراء فسخ عقده مع النادي.

ماذا قال حمدالله في الفيديو المثير للجدل ؟

وكان حمدالله نشر مقطع الفيديو المذكور عبر حسابه في ” الإنستجرام” من خلال خاصية Story صباح أمس الثلاثاء وهو يتحدث مع وليد عبدالله حارس الفريق الأول بالنادي وزميله عبدالرحمن العبيد ساخرًا من الموعد المبكر لإقامة تدريبات الفريق الأول.

وقال حمدالله: ” التدريبات في التاسعة صباحًا، الأفضل نجعلها في السادسة صباحًا”.

وذكر جمهور نادي النصر عبر “تويتر” أن هذا الفيديو وعدم التزامات حمدالله بالتعليمات في التدريبات، كان سببًا مباشرًا وراء فسخ عقده بسبب كثرة مشاكله بالفترة الأخيرة.

وقررت إدارة النادي مساء أمس، فسخ عقد اللاعب بما يحفظ للنادي حقوقه المالية والقانونية.

النصر يحدد بديل حمدالله

العالمي سينافس الهلال في الفترة المقبلة، لضم اللاعب الجزائري بغداد بونجاح لاعب نادي السد القطري، خاصة أن التقارير ذكرت أنه بات قريبًا من الرحيل عن السد بعد رحيل مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز لصفوف فريق برشلونة الإسباني.

الهلال يرغب أيضًا في ضم بغداد بونجاح ليكون بديلًا للمهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز الذي سيغادر الهلال نهاية الموسم الجاري.

وحقق حمدالله مع النصر 3 ألقاب وهم الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/2019 ولقبين في بطولة كأس السوبر السعودي عامي 2019 و 2020.

ويمر الفريق الكروي الأول بالعالمي بنتائج مخيبة فنيًا منذ بداية الموسم الحالي حيث تراجعت نتائجه بعد توديع دوري أبطال آسيا نسخة العام الحالي من دور نصف النهائي على يد نادي الهلال يوم 19 أكتوبر الماضي.