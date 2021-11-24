بدأ مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر البحث عن بديل للاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله وذلك بعد فسخ عقده مع أصفر العاصمة مساء أمس الثلاثاء.

النصر يفسخ عقد حمدالله دون ذكر أسباب

وأنهت إدارة النادي العلاقة التعاقدية مع اللاعب عبدالرزاق حمدالله؛ بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأكد النادي أنه يحتفظ بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.

مهاجم منتخب الجزائر على رادار كبيري الرياض

العالمي سينافس الهلال في الفترة المقبلة، لضم اللاعب الجزائري بغداد بونجاح لاعب نادي السد القطري، خاصة أن التقارير ذكرت أنه بات قريبًا من الرحيل عن السد بعد رحيل مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز لصفوف فريق برشلونة الإسباني.

الهلال يرغب أيضًا في ضم بغداد بونجاح ليكون بديلًا للمهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز الذي سيغادر الهلال نهاية الموسم الجاري.

وكان اللاعب المغربي انضم لأصفر العاصمة في 2018 قادمًا من الريان القطري.

وحقق حمدالله مع النصر 3 ألقاب وهم الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/2019 ولقبين في بطولة كأس السوبر السعودي عامي 2019 و 2020.

ويمر الفريق الكروي الأول بالعالمي بنتائج مخيبة فنيًا منذ بداية الموسم الحالي حيث تراجعت نتائجه بعد توديع دوري أبطال آسيا نسخة العام الحالي من دور نصف النهائي على يد نادي الهلال يوم 19 أكتوبر الماضي.