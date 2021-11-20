تعادل الفريق الكروي الأول بنادي النصر، بنتيجة هدفين لكل فريق مع نادي الرائد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة النصر والرائد:

وكان الشوط الأول انتهى بين الفريقين بنتيجة هدفين لكل فريق.

وكانت البداية مع اللاعب المغربي كريم البركاوي الذي سجل الهدف الأول لـ الرائد بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

ونجح العالمي بعد ذلك في إحراز هدف التعادل عبر البرازيلي تاليسكا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ24.

وبعد ذلك سجل البرتغالي إيدر الهدف الثاني لـ رائد التحدي في الدقيقة الـ39، ثم أضاف علي لاجامي هدف التعادل للعالمي بالدقيقة الـ45.

العالمي يواصل تراجعه:

وفي الشوط الثاني من المباراة، لم تتغير النتيجة، ليُصبح رصيد العالمي بعد التعادل 14 نقطة في المركز التاسع، بينما أصبح رصيد نادي الرائد 18 نقطة في المركز الخامس.