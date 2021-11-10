قرر نادي النصر، عصر اليوم الأربعاء، إنهاء تعاقده مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل كمدرب للفريق الكروي الأول؛ وذلك بسبب سوء النتائج مؤخرًا.

4 مدربين غادروا خلال 11 شهرًا:

ورحل عن العالمي 4 مدربين منذ ديسمبر الماضي وحتى نوفمبر الحالي وهم ”البرتغالي روي فيتوريا، الكرواتي ألين هورفات، البرازيلي مانو مينيز، البرتغالي بيدرو إيمانويل”.

وحقق روي فيتوريا مع أصفر العاصمة لقب دوري المحترفين موسم 2018/ 2019 بالإضافة إلى لقب كأس السوبر السعودي لعام 2019، بينما حقق هورفات مع العالمي لقب السوبر المحلي لعام 2020 على حساب الهلال.

سبب رحيل كل من مينيز وبيدرو عن النصر:

ولم ينجح مينيز في تقديم أي بصمة فنية مع العالمي خلال 5 أشهر قضاها مع الفريق، رغم تعاقده مع صفقات مفيدة فنيًّا مثل البرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسينت أبو بكر لكن تواضع مستوى الفريق منذ بداية الموسم دفع إدارة مسلي آل معمر لإقالته على الفور.

ونفس السبب حدث مع بيدرو إيمانويل حيث تمت إقالته رغم تعيينه في الأول من أكتوبر الماضي خلفًا لـ مانو مينيز، ولكن الإقالة جاءت بسبب الخسارة من الهلال في دوري أبطال آسيا، والخسارة من الاتفاق والشباب والتعادل مع الفيحاء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.