تأمل جماهير الهلال في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز ضد بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، وتحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2021.

الجماهير تدعم ممثل الوطن

وتتزين مدرجات استاد الملك فهد الدولي في الرياض “درة الملاعب” اليوم بالجماهير، حيث تم السماح بأن يكون الحضور بنسبة 100%، الأمر الذي يمنح ممثل الوطن دفعة معنوية في مباراة اليوم لخطف اللقب القاري.

الهلال يحلم بكتابة التاريخ

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لكتابة التاريخ والانفراد بصدارة أكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال آسيا، حيث يتساوى الزعيم مع بوهانغ ستيلرز في عدد الألقاب بـ3 بطولات لكل منهما.

وحصد فريقا الهلال وبوهانغ ستيلرز لقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري مرتين، بجانب لقب دوري أبطال آسيا، ويأمل الزعيم التتويج بالنسخة الحالية من البطولة وفض الشراكة مع الفريق الكوري الجنوبي.

ويسعى الزعيم بقيادة المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم لكتابة التاريخ وإلحاق أول هزيمة لفريق بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية، حيث إنه لم يخسر أي نهائي من قبل.

على الجانب الآخر، تُعد مباراة اليوم هي النهائي الثامن الذي يخوضه الفريق الأول لكرة القدم الزعيم، حيث خسر 4 مرات، ونجح في التتويج باللقب 3 مرات والتي كان آخرها نسخة عام 2019.