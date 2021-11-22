كشفت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن إقامة مباراة الهلال والنصر المؤجلة من الجولة الثامنة بين الفريقين يوم 16 ديسمبر المقبل.

الهلال يواجه النصر في درة الملاعب

وذكرت الرابطة في بيان لها أن المباراة ستقام منتصف ديسمبر المقبل على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

تحديد موعد مباراتي الزعيم ضد أبها والفيحاء

كما سيواجه الزعيم فريق الفيحاء يوم الجمعة 10 ديسمبر في الجولة الرابعة والمؤجلة بين الفريقين في الرياض نظرًا لانشغال ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالزراعة الشتوية على أن يقام لقاء الدور الثاني في محافظة المجمعة.

كذلك سيواجه الزعيم فريق أبها في الجولة الـ13 يوم الأحد المقبل 28 نوفمبر بعد أن تم تعديل موعد المباراة، بسبب مشاركة الأزرق في نهائي دوري أبطال آسيا.