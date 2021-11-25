يُنافس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على جائزة جلوب سوكر لأفضل ناد في العالم 2021، بعد تألقه اللافت خلال منافسات العام الحالي.

الهلال يُنافس على الأفضل

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المسابقات خلال عام 2021، حيث نجح في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحصد لقب دوري أبطال آسيا على حساب بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

ويتنافس مع الهلال على لقب أفضل ناد في العالم 2021، 14 ناديًا آخر، وهم؛ الأهلي المصري، تشيلسي، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ليل، باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد، بايرن ميونيخ، بالميراس، فلامنغو، أولسان هيونداي، وبوانغ ستيلرز وإنتر ميلان.

جوائز سوبر جلوب 2021

ومن المقرر أن تستضيف قبة الوصل، في قلب إكسبو 2020 دبي، النسخة الـ12 من جوائز دبي جلوب سوكر مساء يوم 27 ديسمبر المقبل، بحضور نخبة من نجوم كرة القدم العالمية، والفائزين بهذه الجائزة.

وتضم هذه النسخة من جوائز دبي جلوب سوكر 14 فئة منها الجائزة الأولى لأفضل فريق نسائي خلال العام وتضم معها جائزة أفضل لاعبة في العام التي تلقي الضوء على النمو الثابت الذي تحققه كرة القدم النسائية الاحترافية.