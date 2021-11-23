أنهى الفريق الكروي الأول في الهلال، الشوط الأول من نهائي دوري أبطال آسيا 2021، متفوقًا على بوهانج الكوري الجنوبي بهدف دون رد.

ناصر الدوسري يفتتح التسجيل

وكان ناصر الدوسري أحرز الهدف الوحيد للزعيم بعد مرور 15 ثانية من بداية المباراة عبر تصويبة قوية عجز حارس بوهانج عن صدها.

الهلال يُسجل أسرع هدف في النهائي الآسيوي

وذكرت شبكة Opta للإحصائيات أن ناصر الدوسري لاعب الزعيم سجل أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية بدوري أبطال آسيا بعد 15 ثانية وهو أسرع هدف يسجّل بالأدوار الإقصائية في تاريخ البطولة.

وتُقام المباراة حاليًا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.