زار رئيس شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال يوم أمس الثلاثاء، منطقة رياض بوليفارد سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 حيث قام بجولة تفقدية بها.

جانب من زيارة الأمير الوليد بن طلال لمنطقة #بوليفارد_رياض_سيتي اليوم ❤️#موسم_الرياض pic.twitter.com/3BuxCzuPOt

— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 9, 2021

كذلك زار الأمير الوليد بن طلال المقهى الخاص بنادي الهلال بالمنطقة، وكان برفقته رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، كما التقى برئيس نادي الشباب خالد البلطان، بحسب ما ظهر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لـ موسم الرياض 2021.

وتعد منطقة رياض بوليفارد سيتي ضمن موسم الرياض 2021 التي افتتحتها الهيئة العامة للترفيه، من أكبر وأهم الوجهات الترفيهية في الرياض، وأحد أبرز المعالم الجديدة في المملكة.

4 أشهر فقط:

وشكلت أربعة أشهر فقط مدةً كافيةً لتتحول منطقة بوليفارد رياض سيتي من أرض بلا ملامح إلى مدينة مصغرة لفكرة كبيرة نشأت في عقول لا يجد المستحيل سطرًا في قاموسها، لتصبح جوهرةً ترفيهيةً مليئةً بالخيارات التي تهدي المتعة لشرائح المجتمع كافة.

حضور لافت:

وللمسارح حضور لافت، إذ يمكن للزوار الاستمتاع بالمسارح العربية من أم كلثوم، إلى عبد الحليم حافظ مرورًا بليالي العراق ومتحف “درب الزلق” في منطقة الموسيقى.

ومن المسارح إلى منطقة الاستديو التي تضم مسرحين للفنانين الراحلين محمد العلي وبكر الشدي، وتقدم المنطقة العديد من التجارب الفريدة للزوار.

ويضم بوليفارد رياض سيتي ضمن موسم الرياض 2021 منطقتي أفالانش وسبورت، إذ تحوي الأخيرة مقاهي لعشاق ناديي الهلال والنصر، بالإضافة إلى العديد من التجارب الرياضية الأخرى.