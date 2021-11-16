انتهت، منذ قليل، مباراة عمان ضد اليابان، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، بتحقيق الساموراي لفوز قاتل بهدف دون رد.

التعادل يحسم الشوط الأول:

وبدأت مباراة عمان ضد اليابان التي أُقيمت على ملعب السلطان قابوس الرياضي بشكل حذر مع أفضلية نسبية لأصحاب الأرض، ولكن لم ينجحوا في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى الساموراي.

وأطلق أرشد العلوي تسديدة قوية مرت فوق العارضة عند الدقيقة 18، قبل أن يهدر جونيا إيتو فرصة خطيرة عند الدقيقة 23، بعد تلقيه عرضية مميزة من الجانب الأيسر عن طريق يوتو ناغاتومو.

وخيم الهدوء على الدقائق المتبقية، حيث تركز اللعب في وسط الملعب دون وجود فرص حقيقة على المرميين، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل بدون أهداف.

منتخب اليابان يخطف الفوز:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب اليابان الأول لكرة القدم، ولعب واتارو إيندو كرة من خارج منطقة الجزاء وصلت إلى يويا أوساكو ليسدد كرة قوية، إلا أن الحارس العماني فايز الرشيدي أبعدها قبل أن تصل إلى تاكومي مينامينو.

وأطلق العلوي تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 56، ولكنها مرت بجوار القائم، قبل أن يمرر البديل كاورو ميتوما كرة عرضية مميزة، سددها جونيا إيتو ليهز شباك المنتخب العماني عند الدقيقة 81، وتنتهي المباراة بفوز اليابان.

ورفع منتخب اليابان الأول لكرة القدم رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بمجموعته في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، فيما تجمد رصيد عمان عند 7 نقاط في المركز الرابع.