أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن إطلاق حملة “هذا موسمها” يوم غد الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١م ولمدة ثلاثة أيام بمنتزه أجا بارك بمنطقة حائل، وذلك بعد تدشينها قبل عدة أسابيع من وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وتم تفعيلها بمناطق الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية، لتختتم رحلتها هذا العام بمنطقة حائل.

أهداف الحملة

وبيَّن مدير فرع الوزارة بمنطقة حائل الدكتور فهد الحسني بأن الحملة تهدف إلى تعزيز تسويق القطاع الزراعي في المملكة، والذي يمثل تحدياً كبيراً على مستوى المملكة، إضافة إلى تسليط الضوء على مختلف أنواع الفواكه مع تحديد الميز النسبية التي يتم إنتاجها طوال العام، مشيراً إلى أن المملكة حققت الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الزراعية وتعمل على تسويقها محلياً وعالمياً.

أنواع الخضر والفواكه

وأضاف مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بأن الحملة تستهدف التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه والخضار الموسمية التي تنعم بها مختلف مناطق المملكة، ونشر المعرفة لأهم الفواكه المحلية، بالإضافة إلى تشجيع المجتمع وتعزيز استهلاك الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى المساهمة في دعم المزارعين وتعزيز دخولهم للسوق المحلي والإقليمي، وتوليد الفرص الوظيفية للشباب.