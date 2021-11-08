واصل نجم فريق الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا تألقه خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بانيغا الأكثر تمريرًا

ويُعد بانيغا أكثر لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تمريرًا بعد نهاية منافسات الجولة الـ11، حيث قام بـ747 تمريرة مع فريقه الشباب.

وخطف بانيغا الأنظار إليه في مباراة الشباب ضد النصر، والتي حسمها فريقه بهدف دون رد، ليكون من أبرز لاعبي الجولة الـ11 مع نجم فريق الاتحاد، البرازيلي كورونادو، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أكثر اللاعبين تمريرًا في الدوري

ويحتل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الكولومبي غوستافو كويلار المركز الثاني في قائمة الأكثر تمريرًا بـ655 تمريرة، يليه النجم الأهلاوي عبدالباسط هندي بعدما قام بـ588 تمريرة.

ويتواجد نجم فريق الفيصلي، هشام فايق في المركز الرابع بقائمة الأكثر تمريرًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ553 تمريرة، ثم نجم النادي الأهلي، دانكلير بيريرا بـ548 تمريرة، وحل مدافع الاتحاد، أحمد حجازي سادسًا بـ536 تمريرة.