أعلنت شركة تسلا (Tesla) مؤخرًا عن بطارية المليون ميل القادمة التي سوف تصدم العالم، لكن ما هي حقيقة هذه البطارية؟

مزايا بطارية تسلا الجديدة

في الحقيقة فإن البطارية الجديدة التي أعلنت عنها شركة تسلا موجودة من قبل، إلا أن تطبيقها واستخدامها الآن على سيارات شركة تسلا ساعد في ارتفاع قيمة أسهم الشركة بشكل جنوني.

هذه البطارية تمتاز بعدة خصائص مهمة جدًا، وهي كالتالي:

يتم شحنها في ثماني دقائق – وليس ساعات.

تدوم 9200 ميل بين الشحنات.

لها عمر افتراضي يصل إلى 12 مليون ميل.

هذه التكنولوجيا موجودة بالفعل، ويتم طرحها للمصنعين في الوقت الحالي.

سهم شركة تسلا

على ضوء هذه الأخبار قفزت أسهم الشركة، حيث تم تداولها بعشرة أضعاف ما كانت عليه هذه المرة من العام الماضي حيث أصبحت تسلا الآن أكبر شركة مصنعة للسيارات في العالم، وتزيد ثروتها عن ضعف ثروتها في المرتبة الثانية، تويوتا.

ويقول محللو وول ستريت، على الرغم من كون منتجات الشركة المميزة، فإن السيارات ليست سبب ارتفاع سعر سهم تسلا، حيث إن إعلان تقسيم أسهم الشركة، واحتمالية إدراجها في مؤشر S&P 500 وإثارة المستثمرين الخالصة، قد ساعدت بالتأكيد على دعم سعر السهم، ولكن في النهاية، تدعم القيمة السوقية الهائلة لشركة Tesla التوقعات المرتبطة بأعمالها المزدهرة الأخرى: البطارية.

مستقبل السيارات الكهربائية

كما تم تطوير خلايا بطاريات الليثيوم أيون من تسلا وتصنيعها من خلال مشروع مشترك مع شركة التكنولوجيا اليابانية العملاقة باناسونيك وتعاونت الشركتان بشكل وثيق في مجال تكنولوجيا البطاريات في نيفادا جيجا فاكتوري في تسلا منذ عام 2014.

وفي يونيو، وقعت شركة تسلا اتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع باناسونيك تتضمن التزامات الطاقة الإنتاجية من باناسونيك والتزامات حجم الشراء من تسلا.

في الوقت نفسه، تعمل Tesla على منشأتين جديدتين لإنتاج البطاريات – واحدة في فريمونت، كاليفورنيا بالقرب من منشأة تصنيع السيارات الخاصة بها والأخرى في ألمانيا.

بطارية المليون ميل

والأكثر إثارة هو أن إيلون ماسك قد ألمح إلى أن تسلا كانت تعمل على “بطارية تبلغ مساحتها مليون ميل” يمكن أن تدوم سيارة تصل إلى مليون ميل طوال عمر البطارية. (البطاريات الحالية تدوم من 300000 إلى 500000 ميل).

كتب دان آيفز، المحلل النجم في Wedbush، في مذكرة للمستثمرين يوم الاثنين الماضي: “نظريًا، ستدعم هذه البطارية السيارة الكهربائية لمسافة مليون ميل وستكون خطوة كبيرة إلى الأمام عند التنافس مع منافسي السيارات التقليديين الذين يعملون بالبنزين “ومن المتوقع أن تظهر بطارية “المليون ميل” لأول مرة في حدث Battery Day في Tesla في 22 سبتمبر.

وبحسب شركة إيفست للتداول أون لاين فقد كان ماسك منفتحًا بشأن إمكانية بيع حزم بطاريات Tesla لشركات صناعة السيارات الأخرى – وهو ما يعني، إذا كان هذا صحيحًا، تدفق أرباح ضخمة غير مستغلة.

بينما كتب محللو مورجان ستانلي في تقرير قبل بضعة أسابيع: “إن فكرة تزويد شركة تسلا ليس فقط لقطارات القيادة والبرامج، ولكن حزم البطاريات الفائقة لصناعة السيارات، تكتسب مزيدًا من المصادقة” ومع ذلك، ليس الجميع متفائلًا بشأن احتمال أن تكون تسلا موردًا للبطاريات.

ونذكر أنه يمكن فحص شرعية الأسهم الأمريكية من خلال خدمات عديدة مثل الخدمة المقدمة من موقع يقين المخصص لذلك.

وأوضح هوانغ: “إذا قرر صانع سيارات تطوير سيارة كهربائية جديدة وتحميلها ببطاريات تسلا، فيجب على صانع السيارات مشاركة وتبادل الكثير من المعلومات التكنولوجية التفصيلية مع تسلا لعدة سنوات من أجل تحسين البطاريات”.

وأضاف أن “صانعي السيارات الأوروبيين، الذين يمكنهم صنع سيارات أفضل من تسلا، لن يخاطروا بكشف خبرتهم.” وتابع : “صانعو السيارات الصينيون فقط أو أولئك الذين ليس لديهم ريادة تكنولوجية ضد تسلا سيفكرون في توريد بطاريات من الشركة“.