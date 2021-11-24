دائمًا ما تعطيك كرة القدم فرصة للثأر ولتعويض هزائمك، هذا ما حدث مع سلمان الفرج قائد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الذي نجح خلال سنتين في نيل بطولة دوري أبطال آسيا مرتين، بعد أن خسر النهائي في تلك البطولة مرتين.

خلال سنتين سلمان الفرج يحمل الكأس مرتين:

المرة الأولى كانت نهائي أبطال آسيا 2014 الشهير بين الهلال وفريق ويسترن سيدني الأسترالي، حيث تُوج الأخير باللقب بعد الفوز بهدف دون رد في مجموع المباراتين.

والنهائي الثاني كان في عام 2017 بين الهلال وفريق أوراوا الياباني، حيث فاز الأخير باللقب بثنائية لهدف في مجموع مباراتي النهائي.

كرة القدم عوضت الفرج وجعلته يحمل كأس دوري أبطال آسيا بطولته المفضلة مرتين الأولى كانت في 24 نوفمبر 2019 بعد الفوز على أوراوا الذي حرم الهلال من اللقب في 2017، والمرة الثانية كانت أمس 23 نوفمبر على حساب فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

الفرج يتفوق على محمد نور:

ويتفوق سلمان الفرج على محمد نور القائد التاريخي لنادي الاتحاد حيث شارك الأخير مرة واحدة في كأس العالم للأندية وكان ذلك في عام 2005 في اليابان، بينما سيشارك الفرج مرتين في مونديال الأندية الأولى كانت في 2019 والثانية في 2021.

ويسعى الفرج إلى أن يكون عام 2021 الأفضل في مسيرته الكروية، بضمان التأهل لـ كأس العالم العام المقبل في قطر مع المنتخب السعودي الذي يسير بصورة جيدة في تصفيات المرحلة الأخيرة، المؤهلة لـ مونديال قطر.