أبدت بلدية محافظة خميس مشيط، مساء اليوم الاثنين، أسفها إثر الحادث المروري الذي تعرضت له عدد من السيدات أثناء عبورهن على طريق الأمير سلطان (طريق الـ100).

تنسيق عاجل:

وتمنت بلدية خميس مشيط، في بيان لها، الصحة والسلامة والشفاء العاجل للمصابين، مؤكدةً أنه يجري التنسيق مع مجلس التنسيق المروري لوضع الحلول العاجلة في المواقع الحرجة كمطبات التهدئة الأرضية وعلامات عبور المشاة وخلافها، كما تشرع في تنفيذ واعتماد دراسة شاملة لتنفيذ جسور المشاة بمواقع مختلفة وفق الأولويات لتسهيل تنقل وعبور المشاة على الطرق الرئيسية.

تفاصيل الحادث:

وباشرت الجهات الأمنية، مساء أمس، حادث دهس وقع على طريق المائة مقابل البوليفارد بخميس مشيط لثلاث فتيات أثناء محاولتهن العبور للجهة الثانية للطريق، حيث تفاجأن بمركبة من نوع فورد ارتطمت بهن في منتصف الشارع، حيث تم نقلهن لمستشفى خميس مشيط العام لتلقي العلاج.

مطالبات بإنشاء جسر مشاة: