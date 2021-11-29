استقر الفرنسي بول بوجبا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على تحديد مصيره مع الفريق، وذلك بعد التعاقد مع الألماني رالف رانجنيك لتدريب الفريق الأول بالنادي.

بوجبا يرحب بالبقاء في مانشستر يونايتد

وقالت صحيفة Daily Mail البريطانية إن بوجبا صاحب الـ28 عامًا يُرحب بالبقاء في صفوف اليونايتد بعد رحيل النرويجي أولي جونار سولشاير وقدوم رانجنيك.

بوجبا سيفضل البقاء مع وجود مع بوادر استقرار في النادي الإنجليزي العريق.

وأعلن اليونايتد اليوم الاثنين في بيانه عبر موقعه الرسمي بأنه توصل لاتفاق مع المدرب الألماني رانجنيك بعد نهاية عقده بأنه سيكون مستشارًا فنيًا للفريق لمدة عامين آخرين.

وقال جون مورتو المدير الرياضي للفريق عن رانجنيك : رالف واحد من أكثر المدربين الأكفاء في أوروبا، لقد كان رقم واحد في قائمة المدربين المؤقتين أمامنا وأنه سيتولى القيادة ومهارات التكتيك كونه يملك خبرة في الإدارة والتدريب”.

مايكل كاريك مدربًا أمام آرسنال

وسيظل الإنجليزي مايكل كاريك مدربًا للفريق لحين انتهاء رالف من تأشيرة دخوله لإنجلترا والعمل بها وعلى هذا سيكون كاريك هو المدير الفني للفريق أمام آرسنال في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي يوم الخميس المقبل.

وكان مانشستر يونايتد تعادل مع تشيلسي مساء أمس الأحد بهدف لكل فريق، في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.