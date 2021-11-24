أعادت منطقة “بوليفارد رياض سيتي” “لعبة الكريستال” إلى الواقع، بعد أن كانت تمثل أحد أبرز البرامج التلفزيونية في أوائل التسعينيات الميلادية من القرن الماضي، حيث عاصرها جيل الثمانينيات والسبعينيات واستمتع بمشاهدتها في ذلك الوقت، وهي الآن ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، لتكون حاضرة على أرض الواقع بعد أن كانت مجرد برنامج للمشاهدة.

لعبة الكريستال الفريدة

وتتضمن “لعبة الكريستال” الفريدة من نوعها في منطقة “استديو” متاهات تتكون من 32 غرفة بأربع زوايا وأربعة أنواع من الألعاب بتسميات مختلفة، مثل: القرون الوسطى والمستقبلية والمنطقة الصناعية والمنطقة الإفريقية، كما تضم ألعابًا في المهارة والغموض والقدرات الذهنية.

أكبر تجربة في بوليفارد رياض سيتي

وتستقبل اللعبة الزوار على مجموعات، بحيث لا تقل كل مجموعة عن 4 أشخاص ولا تزيد عن 8، ويخوض فيها الزوار تجربة ترفيهية مميزة لنحو ساعة أو أكثر، بحسب مقاييس السرعة والأداء العالي في قدراتهم، وتُعد هذه التجربة في موسم الرياض 2021 الأكبر من نوعها لمتاهة الكريستال على مستوى العالم.

وأوضح مدير العمليات في “لعبة الكريستال” عبدالله مغربي، أن المتاهة يشرف عليها فريق مدرب من جميع النواحي والقدرات، يتكون من 34 سعوديًا، يخلقون تجارب وطنية مميزة في موسم الرياض 2021.

وتستقبل اللعبة يوميًا نحو 600 زائر، وتشهد المتاهة إقبالًا كبيرًا من المتنافسين من سنّ 12 عامًا فأكثر، وتستمر برامجها وتحدياتها اليومية طوال أيام الموسم.