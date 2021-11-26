تألق نجم العالمي، البرازيلي أندرسون تاليسكا بشكل لافت خلال مباراة النصر والأهلي اليوم، ليكون الأبرز بين لاعبي الفريقين.

تاليسكا يتألق:

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفا سكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى الذي ظهر عليه تاليسكا اليوم، ومنحته أعلى تقييم بين لاعبي الفريقين بـ8.8 درجة.

ونجح تاليسكا في تسجيل هدفين بمباراة النصر والأهلي اليوم، ويُعد الأكثر تسديدًا بـ7 تسديدات، بينهم 3 على المرمى، وقام بـ3 مراوغات ناجحة، وربح 6 التحامات من أصل 8، كما أنه الأكثر تعرضًا للأخطاء بـ3 أخطاء.

النصر يتجاوز الأهلي بثنائية:

ولعب النصر والأهلي اليوم على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز العالمي بنتيجة 2/ 1، وأحرز النجم البرازيلي ثنائية فريقه.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 17 نقطة، ليتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 15 نقطة في المركز التاسع.