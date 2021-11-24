أجرى اتحاد الغرف التجارية السعودية مباحثات مثمرة مع مسؤولين كبار في غرفة التجارة الدولية بباريس لتعظيم استفادة قطاع الأعمال السعودي من عضويته في المنظمات الاقتصادية الدولية الفاعلة،حيث جرى الاتفاق على إيجاد مركز لريادة الأعمال لخدمة رواد الأعمال السعوديين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإنشاء فرع للمحكمة الدولية للتحكيم التجاري بالمملكة.

يأتي ذلك في إطار مشاركة وفد اتحاد الغرف السعودية برئاسة النائب المهندس طارق الحيدري في فعاليات المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية الذي تنظمه غرفة تجارة دبي وغرفة التجارة الدولية بمدينة دبي خلال الفترة من 23-25 نوفمبر الجاري،وذلك بحضور نائب رئيس الاتحاد هشام كعكي والأمين العام حسين العبدالقادر وعدد من رؤساء وأمناء الغرف التجارية بالمملكة، فيما تشارك غرفة التجارة الدولية السعودية برئاسة نائب الرئيس مساعد الجميح ضمن الوفد السعودي.

تجارب رائدة:

وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري أن تنظيم مشاركة قطاع الأعمال السعودي وأجهزته المؤسسية ممثلة في الاتحاد والغرف التجارية على مستوى مناطق المملكة في هذه التظاهرة الاقتصادية العالمية يأتي بهدف الاطلاع على التجارب الرائدة إقليمياً ودولياً والاستفادة منها في تحسين الأداء والخدمات،حيث يمثل ” مؤتمر غرف التجارة العالمية” أكبر تجمع للغرف التجارية على مستوى العالم.

وأوضح نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري أن تنظيم مشاركة قطاع الأعمال السعودي وأجهزته المؤسسية ممثلة في الاتحاد والغرف التجارية على مستوى مناطق المملكة في هذه التظاهرة الاقتصادية العالمية يأتي بهدف الاطلاع على التجارب الرائدة إقليمياً ودولياً والاستفادة منها في تحسين الأداء والخدمات،حيث يمثل ” مؤتمر غرف التجارة العالمية” أكبر تجمع للغرف التجارية على مستوى العالم.

قيمة مضافة:

واعتبر المشاركة السعودية قيمة مضافة لقطاع الأعمال بالمملكة حيث يستقطب المؤتمر أكثر نحو 1000 ممثل من غرف التجارة من 100 دولة حول العالم إضافة إلى ما يزيد على 80 من كبار المتحدثين الرسميين في 40 جلسة حوارية ونقاشية وورشة عمل،كما يوفر منصة لبناء الشراكات والتواصل مع مجتمعات الأعمال الدولية.

وأشاد ” الحيدري” في ختام تصريحه باستضافة غرفة تجارة دبي الناجحة للمؤتمر والمستوى الرفيع في التنظيم والإعداد بما يعكس الدور الريادي للغرفة كواحدة من غرف التجارة الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.