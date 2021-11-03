انتهت مباراتا اليوم الأربعاء في افتتاحية الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين بحصد كل من الرائد والأهلي لـ ثلاث نقاط ثمينة.

نتائج مباراتي اليوم الأربعاء:

وكان الرائد هزم الطائي برباعية دون رد أحرزها كل من ريني سانتوس وإيدر لوبيز هدفين وكريم البركاوي هدفًا، بينما سجل هدف فوز الأهلي في شباك الباطن، اللاعب ماوريسيو أنطونيو لاعب الباطن بالخطأ في مرماه.

ضمك في صدارة ترتيب الدوري السعودي:

ويتواجد ضمك في الصدارة برصيد 21 نقطة، يليه الاتحاد ثانيًا برصيد 20 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 18 نقطة، الرائد رابعًا برصيد 17 نقطة.

أما الهلال فمتواجد في المركز الخامس برصيد 16 نقطة، والأهلي سادسًا برصيد 15 نقطة، والفيحاء سابعًا برصيد 14 نقطة، والنصر ثامنًا برصيد 13 نقطة، أما الفتح فيتواجد في المركز التاسع برصيد 12 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي.

ويحتل الفيصلي المركز العاشر برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد الحزم والاتفاق وأبها في المراكز من 11 إلى 13 برصيد 10 نقاط لكل فريق.

بينما يتواجد الباطن في المركز الرابع عشر برصيد تسع نقاط، والتعاون في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد سبع نقاط، والطائي في المركز السادس عشر برصيد سبع نقاط.