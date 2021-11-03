تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الرائد من الفوز على الطائي برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الرائد والطائي:

وتقدم رائد التحدي بالهدف الأول عبر اللاعب ريني سانتوس في الدقيقة الـ26، وانتهى الشوط الأول بتقدم رائد التحدي بهدف دون مقابل.

وبالشوط الثاني، نجح البرتغالي إيدر لوبيز في إضافة ثاني أهداف رائد التحدي بالدقيقة الـ48 ثم أعقبها اللاعب المغربي كريم البركاوي بالهدف الثالث لـ رائد التحدي في الدقيقة الـ55.

وفي ظل تراجع نادي الطائي، أضاف إيدر لوبيز ثاني أهداف والرابع لـ رائد التحدي في الدقيقة الـ59.

رائد التحدي إلى المركز الرابع:

وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد نادي الرائد 17 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط في المركز الـ16 والأخير.