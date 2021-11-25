كشفت نتيجة مباراتي اليوم الخميس في الجولة الـ13 في الدوري السعودي للمحترفين، عن تصدر نادي الشباب للمسابقة مؤقتًا، وذلك بعد فوزه الكبير على الرائد بثلاثية دون مقابل.

الشباب في صدارة ترتيب الدوري السعودي

ويتواجد الشباب في الصدارة برصيد 25 نقطة، بينما ضمك ثانيًا برصيد 25 نقطة، الاتحاد ثالثًا برصيد 23 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 19 نقطة، الرائد خامسًا برصيد 18 نقطة، الفيحاء سادسًا برصيد 17 نقطة، الأهلي سابعًا برصيد 15 نقطة، الفيصلي ثامنًا برصيد 15 نقطة، النصر تاسعًا برصيد 14 نقطة، الفتح عاشرًا برصيد 13 نقطة، الاتفاق 13 نقطة في المركز الحادي عشر.

بينما يتواجد نادي أبها في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة، الباطن في المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري السعودي التعاون في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، الحزم في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، الطائي في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

نتيجة مباراتي اليوم في الدوري السعودي

وكانت نتيجة مباراتي اليوم الخميس في الدوري، انتهت بالتعادل بين الفتح وضمك بخماسية لكل فريق، بينما فاز الشباب على الرائد بثلاثية.

وتُستكمل غدًا مباريات الجولة الـ13 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين وذلك بإقامة مباراتين.

المباراة الأولى ستكون بين فريقي التعاون والفيحاء، وتنطلق في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الأهلي والنصر، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة إلا ثلث مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.