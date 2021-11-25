تُستكمل غدًا مباريات الجولة الـ13 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين وذلك بإقامة مباراتين.

موعد المباراة الأولى

المباراة الأولى ستكون بين فريقي التعاون والفيحاء، وتنطلق في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

موعد المباراة الثانية في الدوري السعودي

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الأهلي والنصر، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة إلا ثلث مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

وانطلقت مباريات الجولة الـ13 اليوم بمباراتين، حيث تعادل الفتح مع ضمك بخماسية لكل فريق بينما يواجه الشباب فريق الرائد حاليًا في الجولة الـ13.