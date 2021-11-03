نجح الفريق الكروي الأول في نادي بايرن ميونخ الألماني في الانفراد بـ صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا في مجموعته الخامسة، وذلك بعد فوزه الكبير على نادي بنفيكا البرتغالي بخماسية مقابل هدفين.

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد مباريات الثلاثاء

ويحتل البايرن صدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة يليه برشلونة الإسباني ثانيًا برصيد ست نقاط، بينما يتواجد بنفيكا البرتغالي في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، ونادي دينامو كييف الأوكراني رابعًا في المجموعة برصيد نقطة.

أما ترتيب المجموعة السادسة في ترتيب دوري أبطال أوروبا، فيحتل فياريال الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي الصدارة برصيد سبع نقاط لكل فريق، أما نادي أتالانتا الإيطالي فيتواجد بالمركز الثالث برصيد خمس نقاط، يونج بويز السويسري رابعًا برصيد 3 نقاط.

ويأتي فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي أولًا في المجموعة السابعة برصيد 7 نقاط، يليه ليل الفرنسي ثانيًا برصيد خمس نقاط، فولفسبورج الألماني ثالثًا برصيد خمس نقاط، إشبيلية الإسباني رابعًا برصيد 3 نقاط.

أما ترتيب المجموعة الثامنة، فيأتي بتواجد يوفنتوس الإيطالي في المركز الأول برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي الإنجليزي ثانيًا برصيد تسع نقاط، وزينيت الروسي ثالثًا برصيد 3 نقاط، وفريق مالمو السويدي رابعًا برصيد صفر من النقاط.

مباريات اليوم الأربعاء بـ دوري أبطال أوروبا

وتُقام اليوم الأربعاء 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا، حيث يلعب ميلان الإيطالي مع بورتو البرتغالي وريال مدريد الإسباني مع شاختار الأوكراني، بينما يلعب ليفربول الإنجليزي مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي مع كلوب بروج البلجيكي.

أما نادي بوروسيا دورتموند الألماني فسوف يواجه نادي أياكس أمستردام الهولندي وسبورتنيج لشبونة البرتغالي يواجه نادي بيشكتاش التركي، ولايبزيج الألماني يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وشيريف تيراسبول المولدوفي يواجه نادي إنتر ميلان الإيطالي.