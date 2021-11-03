يُقدم بايرن ميونخ الألماني مستوى مميزًا في دوري أبطال أوروبا، ليكون من أبرز الفرق في البطولة القارية حتى الآن.

البايرن يتجاوز بنفيكا بخماسية

ولعب بايرن ميونخ ضد بنفيكا بالأمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، ونجح العملاق البافاري في تحقيق فوز عريض بخماسية مقابل هدفين.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي نجح في تسجيل هاتريك في شباك بنفيكا البرتغالي، ليقود العملاق البافاري إلى التأهل لمنافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ يحقق أرقامًا قياسية

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ أكثر من رقم قياسي في دوري أبطال أوروبا، حيث إنه تمكن من الفوز في أول 4 جولات من مرحلة المجموعات لسادس مرة في تاريخه والثالثة على التوالي، أكثر من أي فريق آخر.

ونجح العملاق البافاري في معادلة رقم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال موسم 2017/ 2018، بعدما تمكن من تسجيل 17 هدفًا بعد مرور 4 جولات فقط من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني على سجله خاليًا من الهزائم خلال مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في 26 مواجهة متتالية، حيث حقق الفوز 23 مرة وتعادل 3 مرات، في أطول سلسلة للفريق منذ منافسات موسم 2003/ 2004.