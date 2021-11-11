حافظ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على صدارته للمجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة في المجموعة.

نتائج مباريات مجموعة المنتخب السعودي

وكانت نتائج مباريات المجموعة الثانية انتهت اليوم في الجولة الخامسة بتعادل الأخضر مع أستراليا بدون أهداف، وفوز اليابان على فيتنام بهدف دون رد، وتعادل الصين مع عُمان بهدف لكل فريق.

ويتواجد الأخضر في المركز الأول برصيد 13 نقطة، يليه المنتخب الأسترالي ثانيًا برصيد 10 نقاط، المنتخب الياباني ثالثًا برصيد تسع نقاط، المنتخب العُماني رابعًا برصيد سبع نقاط، المنتخب الصيني خامسًا برصيد 4 نقاط، المنتخب الفيتنامي سادسًا برصيد صفر من النقاط.

موعد مباريات الجولة السادسة

وتنطلق مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلعب منتخب السعودية مع فيتنام، ويواجه منتخب الصين، نظيره الأسترالي، والمنتخب العُماني يواجه المنتخب الياباني في العاصمة العمانية مسقط.

وفي وقت سابق، أشاد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بأداء لاعبي الأخضر تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد في أول 5 جولات من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في مرحلتها الأخيرة.

وتحدث المسحل بعد المباراة قائلًا: ” أنهينا الدور الأول بشكل ممتاز وعلينا استكمال المستويات الجيدة في المباريات القادمة”.

وكانت مباراة المنتخب السعودي وأستراليا، شهدت إهدار لاعبي المنتخب 3 فرص محققة عبر كل من سلمان الفرج وصالح الشهري وسالم الدوسري في آخر 15 دقيقة من عمر الشوط الثاني.