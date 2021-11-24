وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، طلبًا خاصًّا إلى فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، وذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2021 أمس الثلاثاء.

ماذا طلب تركي آل الشيخ من رئيس الهلال ؟

وقال آل الشيخ خلال حفل تكريم الزعيم: “بطلب منكم طلب، نبي الثالثة يا فهد”.

وكان الزعيم تُوج بلقب دوري أبطال آسيا أمس الثلاثاء على حساب فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بعد الفوز بثنائية دون رد أحرزها كل من ناصر الدوسري وموسى ماريجا.

الزعيم يستعد للمشاركة في مونديال الأندية:

ويستعد الزعيم للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في فبراير المقبل في دولة الإمارات العربية.

وشهدت ساحة بوليفارد بلس في الرياض حضورًا جماهيريًّا كبيرًا لعشاق الزعيم وذلك لتكريم لاعبي الأزرق بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخ النادي العاصمي.