كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن تشكيلة الأخضر لمواجهة منتخب أستراليا بعد قليل في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

التشكيلة الرئيسية لـ المنتخب السعودي

وجاءت تشكيلة الأخضر مكونة من : “محمد الربيعي بحراسة المرمى، ناصر الدوسري، علي البليهي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، فهد المولد، فراس البريكان”.

أما قائمة الاحتياط لدى الأخضر فجاءت مكونة من : “زيد البواردي، نواف العقيدي، زياد الصحفي، أحمد شراحيلي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، علي الأسمري، علي الحسن، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، صالح الشهري، عبدالرحمن العبود”.

المنتخب السعودي ينتظره رقم قياسي اليوم في حال الفوز على أستراليا، حيث سبق وأن حقق الأخضر 9 انتصارات متتالية تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد وفي حال الفوز على أستراليا ثم فيتنام فسيكون المنتخب السعودي قد عادل رقم المنتخب الأسترالي بتحقيق 11 فوزًا متتاليًا في تصفيات كأس العالم.

وسبق لـ المنتخب الأسترالي أن حقق الفوز في 11 مباراة متتالية بتصفيات كأس العالم قبل أن يخسر أمام منتخب اليابان في الجولة الرابعة.

الأخضر قد يتفوق على الأرجنتين في حالة واحدة

وإذا نجح الأخضر في الفوز على أستراليا في أراضيها، فسيكون حقق إنجازًا مميزًا وحقق ما لم يستطع منتخب الأرجنتين بقيادة أسطورته الراحل آنذاك دييغو أرماندو مارادونا تحقيقه في تصفيات كأس العالم 1994 بـ أمريكا، حيث تفادت أستراليا الخسارة من الأرجنتين في أراضيها وذلك خلال ملحق مونديال 1994.