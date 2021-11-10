تترقب الجماهير الرياضية في المملكة، ظهر الغد مباراة السعودية وأستراليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية لتصفيات آسيا المؤهلة لـ نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

توقيت مباراة السعودية وأستراليا:

وستنطلق المباراة غدًا في تمام الساعة الثانية عشرة والربع ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب “ويسترن سيدني” في مدينة سيدني الأسترالية.

المنتخب السعودي ينتظره رقم قياسي غدًا في حال الفوز على أستراليا، حيث سبق وأن حقق الأخضر 9 انتصارات متتالية تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد وفي حال الفوز على أستراليا ثم فيتنام فسيكون المنتخب السعودي قد عادل رقم المنتخب الأسترالي بتحقيق 11 فوزًا متتاليًا في تصفيات كأس العالم.

وسبق لـ المنتخب الأسترالي أن حقق الفوز في 11 مباراة متتالية بتصفيات كأس العالم قبل أن يخسر أمام منتخب اليابان في الجولة الرابعة.

الأخضر قد يتفوق على الأرجنتين بهذه الحالة:

وإذا نجح المنتخب السعودي غدًا في الفوز على أستراليا في أراضيها، فسيكون حقق إنجازًا مميزًا وحقق ما لم يستطع منتخب الأرجنتين بقيادة أسطورته الراحل آنذاك دييغو أرماندو مارادونا تحقيقه في تصفيات كأس العالم 1994 بـ أمريكا، حيث تفادت أستراليا الخسارة من الأرجنتين في أراضيها وذلك خلال ملحق مونديال 1994.

وسوف تنقل قناة SSC 7 HD وقائع مباراة السعودية وأستراليا بتعليق فهد العتيبي.

ويتواجد المنتخب السعودي في صدارة مجموعته بتصفيات آسيا المؤهلة لـ مونديال 2022 برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، أما المنتخب الأسترالي فمتواجد بالمركز الثاني برصيد تسع نقاط من 3 انتصارات وهزيمة واحدة.