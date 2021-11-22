شهدت الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين، تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين، إلا أن نجوم فريق الاتفاق خطفوا الأنظار.

لاعبو الاتفاق والشباب يتألقون:

وكشف حساب شبكة الإحصائيات “سوفا سكور” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التشكيلة المثالية لمنافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تواجد 9 لاعبين أجانب.

وواصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الأرجنتيني إيغر بانيغا التألق خلال منافسات الجولة الـ12، ليتواجد في التشكيل المثالي، بجانب 3 لاعبين من الاتفاق، بعد ظهور الفريق بشكل مميز وفوزه على الحزم بثلاثية.

التشكيل المثالي للجولة الـ12 من الدوري السعودي:

وجاء تشكيل الجولة الـ12 المثالي من الدوري السعودي للمحترفين، كالتالي؛ في حراسة المرمى، الفيصلاوي أحمد الكسار، وفي الدفاع؛ زميله البرازيلي إيغور روسي، سيرجيو خافيير فيتور “ضمك” وإيغور ليشنوفسكي “الشباب”.

ويتواجد في الوسط والهجوم كل من؛ عبدالله العمار “ضمك”، بانيغا “الشباب”، سعد بقير “أبها” ويوسف الجبلي “الباطن”، بالإضافة إلى ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، فيليب كيش، نعيم سليتي ووليد أزارو.