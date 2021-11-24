يحل الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء ضيفًا ثقيلًا على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا.

منافسة قوية لتحديد المتصدر

وضمن سان جيرمان ومانشستر سيتي العبور لثمن نهائي البطولة الأعرق في أوروبا، لكن مباراة اليوم ستكون حاسمة بين الفريقين لتحديد متصدر المجموعة الأولى.

تشكيل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي المتوقع

وسيكون تشكيل مان سيتي المتوقع مكونًا من: “إيدرسون، كانسيلو، دياز، ستونز، ووكر، رودري، جوندوجان، بيرناردو سيلفا، فيل فودين، رياض محرز، رحيم سترلينج”.

أما تشكيل البي إس جي فسيكون مكونًا من: ” دوناروما، كيمبيمبي، ديالو، حكيمي، ماركينيوس، جاي، فيراتيـ باريديس، مبابي، نيمار، ميسي”.

وكان باريس سان جيرمان تعادل مع نادي لايبزيج الألماني في الجولة الرابعة، بينما فاز مانشستر سيتي على فريق كلوب بروج.

موعد مباريات اليوم

وسيواجه إنتر ميلان الإيطالي، فريق شاختار دونيتسك الأوكراني، ويقابل بيشكتاش التركي، نادي أياكس أمستردام وذلك في تمام التاسعة إلا ربع من مساء اليوم بتوقيت السعودية.

وتنطلق باقي المباريات الست في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث يواجه ” ليفربول الإنجليزي، بورتو البرتغالي، مانشستر سيتي الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني ضد ميلان الإيطالي، كلوب بروج البلجيكي ضد لايبزيج الألماني، سبورتينج لشبونة البرتغالي ضد بوروسيا دورتموند الألماني، شيريف تيراسبول المولدوفي ضد ريال مدريد الإسباني”.