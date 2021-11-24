تُستكمل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا بإقامة 8 مباريات.

توقيت مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

وسيواجه إنتر ميلان الإيطالي، فريق شاختار دونيتسك الأوكراني، ويقابل بيشكتاش التركي، نادي أياكس أمستردام وذلك في تمام التاسعة إلا ربع من مساء اليوم بتوقيت السعودية.

وتنطلق باقي المباريات الست في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث يواجه ” ليفربول الإنجليزي، بورتو البرتغالي، مانشستر سيتي الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني ضد ميلان الإيطالي، كلوب بروج البلجيكي ضد لايبزيج الألماني، سبورتينج لشبونة البرتغالي ضد بوروسيا دورتموند الألماني، شيريف تيراسبول المولدوفي ضد ريال مدريد الإسباني”.

نتائج مباريات أمس

وانتهت نتائج أمس الثلاثاء، بفوز مانشستر يونايتد الإنجليزي على نادي فياريال الإسباني بثنائية دون رد، فوز بايرن ميونخ الألماني على نادي دينامو كييف الأوكراني، فوز تشيلسي الإنجليزي على يوفنتوس الإيطالي برباعية دون رد، تعادل برشلونة الإسباني ضد بنفيكا البرتغالي بدون أهداف، فوز إشبيلية الإسباني على فولفسبورج الألماني بثنائية دون رد، فوز ليل الفرنسي على ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدف دون رد، وتعادل مالمو السويدي مع نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي بهدف لكل فريق، تعادل يونج بويز السويسري مع أتالانتا الإيطالي بثلاثية لكل فريق”.