لا يزال الحديث مستمرًا عن أزمة قيد النادي الأهلي للاعب التونسي حمدي النقاز، مما تسبب في تقديم كل من الطائي والهلال احتجاجًا ضد الأهلي بسبب طريقة تسجيل اللاعب التونسي.

عبدالرحمن الحميدي :

هناك مصادر تؤكد بأنه تم التوقيع بين الزمالك واللاعب حمدي النقاز وهناك مستندات من المصدر تؤكد ذلك.@A_AlHameedi⁩#برنامج_شوت pic.twitter.com/KIWcbMRiZm

— برنامج شوت (@Shoot_SSC) November 13, 2021

الأهلي يؤكد سلامة تعاقده مع النقاز

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي أعلن أن إجراءات التعاقد مع اللاعب التونسي سليمة كونه قدم للنادي كصفقة انتقال حر وليس على ذمة التعاقد مع الزمالك المصري.

ولكن كشف برنامج ” شوت” المذاع على قناة SSC والذي يقدمه الإعلامي عبدالرحمن الحميدي أن هناك وثائق ومستندات تؤكد وجود علاقة تعاقدية بين الزمالك واللاعب التونسي قبل انتقاله إلى الأهلي.

سبب رحيل اللاعب التونسي عن الزمالك

وكان النقاز صاحب الـ29 عامًا انضم لصفوف الأهلي قادمًا من الزمالك المصري كصفقة انتقال حر بسبب عدم قدرة الزمالك على قيده؛ كونه معاقبًا بمنع تسجيل الصفقات لفترتين بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن جهة أخرى، علق أحمد الأمير، خبير لوائح كرة القدم، عبر حسابه في “تويتر” على قيام لجنة الانضباط باستدعاء اللاعب التونسي قائلًا: “من خلال خبراتي المتواضعة في القانون، لم تمر علي حالة احتجاج بخصوص عدم أهلية لاعب للمشاركة، ويتم استدعاؤه من قبل اللجنة”.

وأضاف الأمير: “عبء إثبات مخالفة اللاعب يقع على الطرف المُحتج، وليس على اللجنة أو اللاعب، فإذا لم يستطع ذلك يُرفض الاحتجاج”.