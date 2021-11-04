سقط الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في فخ التعادل أمام نادي لايبزيج الألماني بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان ضد لايبزيج:

وبدأ نادي لايبزيج، المباراة سريعًا محرزًا الهدف الأول عبر اللاعب كريستوفر نكونكو بالدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وواصل الفريق الفرنسي ضغطه ليضيف الهولندي جورجينيو فينالدوم هدف التعادل للفريق الفرنسي في الدقيقة الـ21.

وفي ظل بحث فريق لايبزيج عن إضافة الهدف الثاني، سجل فينالدوم الهدف الثاني لفريق العاصمة الفرنسية في الدقيقة الـ40.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم أبناء المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشينيو بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء نادي باريس سان جيرمان، لينجح فريق لايبزيج في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب دومينيك سزوبوسزلاي في الدقيقة الـ90 من ركلة جزاء.

ويحتل النادي الفرنسي حاليًّا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد لايبزيج في المركز الرابع برصيد نقطة.

مواجهة قوية بين باريس سان جيرمان والسيتي بالجولة المقبلة:

وسيلعب نادي العاصمة الفرنسية يوم 24 نوفمبر مع فريق مانشستر سيتي بالجولة الخامسة من دور المجموعات، بينما يواجه لايبزيج فريق كلوب بروج البلجيكي.

ولم يشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة ضد لايبزيج بسبب الإصابة.