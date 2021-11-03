حقق الفريق الكروي الأول في ريال مدريد الإسباني، فوزًا بشق الأنفس في مباراة الريال ضد شاختار الأوكراني، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة الريال ضد شاختار:

وكان الفرنسي كريم بنزيمة افتتح التسجيل في المباراة بالهدف الأول لـ ريال مدريد بعد تمريرة متقنة من اللاعب فينسيوس جونيور في الدقيقة الـ15 من عمر الشوط الأول.

وقاتل فريق شاختار دونيتسك من أجل إحراز الهدف الأول، ليتمكن اللاعب فيرناندو دوس سانتوس من إحراز هدف التعادل لنادي شاختار في الدقيقة الأربعين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، قاتل الريال من أجل إحراز الهدف الثاني، ليتمكن اللاعب الفرنسي بنزيمة من إضافة ثاني أهداف الريال بالدقيقة الـ62.

ريال مدريد في الصدارة:

وحافظ الفريق الملكي على تقدمه في المباراة ليصل إلى النقطة رقم 9 في صدارة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد شاختار عند نقطة في المركز الرابع والأخير.