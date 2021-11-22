كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تعليمات حضور الجماهير لمباراة الهلال ضد بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

نهائي آسيا يخطف الأنظار:

وتتجه أنظار الجماهير، مساء يوم غد الثلاثاء، إلى إستاد الملك فهد الدولي في الرياض “درة الملاعب”، لمتابعة مباراة الهلال ضد بوهانغ ستيلرز في النهائي الآسيوي.

ويشهد نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021 حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، حيث تم السماح بالحضور بنسبة 100%، الأمر الذي يحفز لاعبي الزعيم على الظهور بشكل مميز؛ وتحقيق الفوز على بوهانغ ستيلرز.

تفاصيل حضور الجماهير مباراة الهلال ضد بوهانغ:

وشدد الاتحاد السعودي على أهمية الحضور المبكر والتوجه إلى الدرة لتسهيل إجراءات الدخول، إبراز الحالة الصحية في تطبيق توكلنا أثناء التوجه للبوابات الخارجية، ويقتصر الحضور على المحصنين بجرعتين وأكثر فقط.

وأكد على ضرورة التأكد من البوابة الخارجية الموضحة أعلاه، والبوابة الداخلية المحددة في التذكرة، ارتداء الكمامة طوال وقت التواجد في الملعب، وتجهيز التذكرة قبل الوصول إلى البوابة الداخلية لقراءتها قبل الدخول.

ولفت إلى ضرورة التأكد من موقع المقعد المحدد في التذكرة واتباع توجيهات المنظمين، ولن يتم السماح بدخول مباراة نهائي آسيا دون تذكرة، موضحًا أنه سيتم فتح البوابات عند الساعة الثالثة عصرًا.