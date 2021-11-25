أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن عقوباتها ضد النادي الأهلي، ونجم فريق الفيحاء، باناغيوتيس تاختيدس.

الانضباط تُغرم النادي الأهلي

وقررت لجنة الانضباط تغريم النادي الأهلي مبلغ 15 ألف ريال، لتأخر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في الدخول إلى أرضية الملعب، ما أدى إلى تأخر انطلاق أحداث الشوط الثاني من مباراته ضد أبها، وذلك وفقًا لتقرير مراقب اللقاء.

وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق في بيانها، إلى أن هذه المخالفة عودًا للمرة الأولى، وفقًا للمادة 40 من اللائحة، ليتم تغريم النادي الأهلي، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف.

تغريم نجم الفيحاء

ولفتت اللجنة إلى أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، باغايوتيس تاختيدس حصل على البطاقة الحمراء المباشرة، لقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب فريق ضمك، وذلك وفقًا لتقرير مراقب المباراة.

وأكدت اللجنة أنه بجانب مباراة الإيقاف التلقائي المترتب بموجب البطاقة الحمراء المباشرة التي حصل عليها، تم إلزامه بدفع غرامة مالية تُقدر بـ10 آلاف ريال ، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف.