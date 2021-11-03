أكد أستاذ المسرطنات، فهد الخضيري، أن تقليل السكريات يمنع أكثر من 2.5 مليون إصابة بأمراض القلب والجلطات.

تقليل السكريات:

وقال الخضيري في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأربعاء، إنه في دراسة جديدة من هارفارد فإن تقليل السكريات في المشروبات والأغذية المصنّعة سيمنع (بإذن الله) أكثر من مليونين ونصف مليون إصابة بأمراض القلب والجلطات، ويمنع نصف مليون وفاة بسبب أمراض القلب.

وتابع أن هذا طبقاً للدراسة التي يمكن الاطلاع عليها من هنا متابعاً: قللوا السكريات واتركوا المعجنات المقلية والأغذية الغنية بالسكر.