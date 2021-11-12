تنظم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير من الأحد المقبل إلى الخميس 18 نوفمبر ملتقى ريادة الأعمال عن بعد، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال برعاية وحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي.

ورش عمل:

وسيشهد المؤتمر في جلسته الافتتاحية تعريفًا عن ريادة الأعمال وعددًا من ورش العمل، منها ورشة عمل الية وشروط الدعم المالي وورشة إدارة المشاريع الناشئة وريادة الأعمال في التعليم العام الواقع والطموحات، بالإضافة لورشة عمل عن أبرز المشاريع المطلوبة في سوق العمل، كما سيعرض عددًا من التجارب الناجحة لرياديي الأعمال.

تعزيز روح ريادة الأعمال:

وأوضحت مساعدة المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير لكليات البنات، عواطف الشهري، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز روح ريادة الأعمال والابتكار تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والوعي المالي في المجتمع، وتبادل الخبرات بين الخبراء في ريادة الأعمال في مختلف القطاعات، وتقديم نماذج ناجحة من رواد الأعمال واستضافة رواد الأعمال الشباب للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم.

وتابعت أنه يتميز بالتنوع في الطرح، حيث تشارك عدد من الجهات الحكومية والخاصة، منها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ومعهد ريادة الأعمال الوطني بعسير وبنك التنمية الاجتماعية، ويستهدف متدربي ومتدربات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية وطلاب وطالبات التعليم العام والجامعي، بالإضافة لجميع المهتمين بريادة الأعمال.