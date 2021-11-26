وجّه وزير الشؤون الإسلامية د. عبداللطيف آل الشيخ خطباء الجوامع والمساجد المساندة بمختلف مناطق المملكة بحث المصلين على فضل الصدقة على المحتاجين والمعسرين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية.

كما تضمن توجيه وزير الشؤون الإسلامية التنويه بدور منصة “إحسان” في إيصال التبرعات إلى محتاجيها بأمان وشفافية.

وتضمن التوجيه أيضًا الحديث عن دور خدمة “#تيسرت” في المنصة في التيسير عن المعسرين وقضاء الدين عن المدينين بكل يسر وسهولة، ويأتي هذا التوجيه للتوكيد على منسوبي الجوامع بأن يكون هذا الموضوع من ضمن موضوعات خطبهم في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة عبر منابرها الدعوية ومنها خطبة الجمعة.