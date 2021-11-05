أصدرت السلطات التونسية، مساء الخميس، مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، حسب ما ذكرت وكالة تونس إفريقيا الرسمية.

قضية المنصف المرزوقي

وأضافت الوكالة نقلًا عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، أن المذكرة أصدرها قاضي التحقيق المسؤول عن قضية المنصف المرزوقي.

وكان المرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس بين عامي 2011 و2014، قد عبّر في مداخلة تلفزيونية في 12 أكتوبر 2021، عن “فخره” إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، الذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.

فتح تحقيق قضائي

وأوضحت الوكالة التونسية أنه “إثر هذه الحادثة طلب الرئيس قيس سعيد، لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر الماضي، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، من وزيرة العدل، بأن تفتح تحقيقًا قضائيًا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج”، مشددًا على أنه “لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده”.

وأضاف الرئيس خلال ذلك الاجتماع: “من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج”.